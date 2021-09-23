У Дніпрі хлопчик роздав друзям на дитячому майданчику коштовності мами: "подарунки не повертають"
У Дніпрі хлопець пішов гуляти на майданчик з коштовностями мами. Вочевидь там він вручив прикрасі свому другові, якого тепер ніхто не може знайти.
Про це у Facebook-спільноті "Райончик" написала мама хлопчика Анастасія Шамлій.
Так, інцидент стався 20 вересня на одному з дитячих майданчиків.
Як відомо, 5-річний хлопчик прийшов до друзів з коробочкою, в якій були два кільця, браслет та сережка. Там він і подарував її іншому хлопчикові.
"Намагалися знайти цього хлопчика на майданчику, але не вийшло. Шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу, може ваша дитина приносила додому щось із прикрас. Для мене це дуже важливо", — написала жінка.
У коментарях користувачі з гумором віднеслись до ситуації. Вони пишуть, що потрібно стежити за тим, з чим дитина виходить на вулицю і якими речами грає вдома.
- Правильно зробили, що написали пост. Можливо, батьки хлопчика, теж шукали вас на майданчику, щоб повернути. Вас звичайно закидають капцями, на жаль. Все ж такі правильні! Контролюють щомиті, і перевіряють кишені своїх дітей;
- Найцікавіше, що той хлопчик міг вже з кимось помінятися і так вже четверті руки;
- Подарунки не повертають;
- Стає страшно від того з ким поруч я живу. Половина вважає, що повертати не потрібно, особливо здивував коментар адміністратора цієї групи;
- Моєму синові теж п'ять років. Гуляти ходить з величезним рюкзаком, в якому море іграшок. На майданчику всі діти грають і змінюються іграшками. Ми з мамами стежимо, хто і які взяв, щоб повернути хазяїну.
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