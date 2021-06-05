В Днепре мальчик неудачно "пошутил" над мамой: вызвали спасателей (фото)

Так, происшествие произошло на улице Шолохова Амур-Нижнеднепровского района.

По информации спасателей, один из сотрудников ГСЧС поднялся по трехколенной пожарной лестнице на 4 этаж многоэтажки. Там уже через открытое окно попал на балкон квартиры.

После чего, с помощью специального инструмента спасатель открыл дверь балкона и обеспечил хозяйке доступ в ее квартиру, и главное к ребенку, который испугалась из-за неудачного "шутки".

Фото: сын закрыл маму на балконе в Днепре (dnepr.express)

"К оказанию помощи привлечены 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно - спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится на сайте ГСЧС.