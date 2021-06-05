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У Дніпрі хлопчик невдало "пожартував" над мамою: викликали рятувальників (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У багатоповерховому будинку Дніпра дворічний хлопчик на балконі зачинив маму. Довелось викликати рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС в Дніпропетровській області.

Так, подія сталася на вулиці Шолохова Амур-Нижньодніпровського району.

За інформацією рятувальників, один зі співробітників ДСНС піднявся по трьохколінній пожежній драбині на 4 поверх багатоповерхівки. Там уже через відчинене вікно потрапив на балкон квартири.

Після чого, за допомогою спеціального інструменту рятувальник відчинив двері балкону та забезпечив господарці доступ до її помешкання, і головне до дитини, який перелякалась через невдалий "жарт".

Фото: син зачинив маму на балконі у Дніпрі (dnepr.express)

"До надання допомоги залучено 4 осіб особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться на сайті ДСНС.

Раніше ми повідомляли, у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

Також у місті на дитячому майданчику виявили нору з величезним тарантулом.

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