В Днепре хозяева стирали кота в машинке 30 минут, но он выжил (видео)
В Днепре хозяева постирали кота в стиральной машинке. Так вышло, что питомец любит спать там, но в этот раз его не заметили и запустили стирку.
Об этом рассказали в местной ветеринарной клинике.
Сообщается, что в "стиралке" была собачья лежанка такого же серого цвета, как и котик Броша.
Пушистик пробыл в машинке целых тридцать минут, прежде чем хозяева расслышали его крики. Но когда дверцу открыли, шокированный кот выбежал и попытался спрятаться.
Брошу экстренно доставили в ветклинику. На осмотре у животного была низкая температура, хрипы в легких, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством.
К счастью, его жизни ничего не угрожало. После проведенной терапии и взятых анализов, которые оказались в норме, котика отпустили.
"Сейчас он чувствует себя хорошо - активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов 9 жизней", - добавили в клинике.
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