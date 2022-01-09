У Дніпрі господарі прали кота в машинці 30 хвилин, але він вижив (відео)
У Дніпрі господарі випрали кота в пральній машинці. Так вийшло, що годованець любить спати там, але в цей раз його не помітили і запустили прання.
Про це розповіли у місцевій ветеринарній клініці.
Повідомляється, що в "пралці" була собача лежанка такого ж сірого кольору, як і котик Броша.
Пухнастик пробув в машинці цілих тридцять хвилин, перш ніж господарі розчули його крики. Але коли дверцята відчинили, шокований кіт вибіг і спробував сховатися.
Брошу екстрено доставили в ветклініку. На огляді у тварини була низька температура, хрипи в легенях, очі не розплющувалися через порошок, а з рота сильно пахло пральним засобом.
На щастя, його життю нічого не загрожувало. Після проведеної терапії і взятих аналізів, які опинилися в нормі, котика відпустили.
"Зараз він почуває себе добре - активно бігає і стрибає по дому, із задоволенням їсть. З таким випадком ми стикаємося не вперше, але Броші дуже пощастило. Не дарма у котів 9 життів", - додали в клініці.
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