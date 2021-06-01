UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Днепре на территории детской площадки заметили огромного паука. Местные жители обнаружили тарантула на углу Заводской и Метростроевской улицы.

Об этом сообщили в группе "Днепруха" в Facebook.

В Днепре обнаружили тарантула на детской площадке (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Пользователи сети предположили, что это степной тарантул, которого также называют мизгирь. Размер самки паука может достигать 30 миллиметров, а самца - 25. Его тело покрыто волосками и сверху он имеет буро-рыжий окрас, а снизу - черный.

В Днепре обнаружили тарантула на детской площадке (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Опасность для человека

Яд этого тарантула находится в железах в головогруди. Укус паука для человека не смертельный и по болезненности его можно сравнить с тем, как жалит шершень. После укуса появляется местный отек и боль. Иногда кожа может пожелтеть и остаться такой до двух месяцев.

Распространение

Эти пауки предпочитают сухой климат, поэтому чаще обитают в пустынной, полупустынной, степной, иногда лесостепных зонах. Их можно встретить на полях, в садах, огородах, на берегу рек и других местах с мягкой почвой.

Степные тарантулы роют вертикальные норы, глубина которых составляет до 30-40 сантиметров. Пауки ловят и убивают насекомых, которые могут залезть случайно к ним в нору.

Напомним, в Днепре укус паука отправил мужчину на больничную койку. Это произошло, когда местный житель прилег отдохнуть на траве в саду.

Мы также писали о том, что под Днепром активизировались ядовитые пауки. Местные жители заметили большие норы в земле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Днепрпаук