В Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом (фото)

В Днепре обнаружили тарантула на детской площадке (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Пользователи сети предположили, что это степной тарантул, которого также называют мизгирь. Размер самки паука может достигать 30 миллиметров, а самца - 25. Его тело покрыто волосками и сверху он имеет буро-рыжий окрас, а снизу - черный.

В Днепре обнаружили тарантула на детской площадке (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Опасность для человека

Яд этого тарантула находится в железах в головогруди. Укус паука для человека не смертельный и по болезненности его можно сравнить с тем, как жалит шершень. После укуса появляется местный отек и боль. Иногда кожа может пожелтеть и остаться такой до двух месяцев.

Распространение

Эти пауки предпочитают сухой климат, поэтому чаще обитают в пустынной, полупустынной, степной, иногда лесостепных зонах. Их можно встретить на полях, в садах, огородах, на берегу рек и других местах с мягкой почвой.

Степные тарантулы роют вертикальные норы, глубина которых составляет до 30-40 сантиметров. Пауки ловят и убивают насекомых, которые могут залезть случайно к ним в нору.