В Днепре дети "обчистили" старушку, которая хотела их накормить: детали схемы

Происшествие произошло в городе Днепр на проспекте Ивана Мазепы. Как сообщила внучка пострадавшей пенсионерки, схема воровства очень простая и банальная и рассчитана на отзывчивость пожилого человека.

В дверь к 81-летней женщины позвонили двое детей 10-13 лет. Они признались, что очень голодные и попросили какой-нибудь еды.

Пенсионерка пожалела детей и предварительно закрыв дверь в квартиру, пошла искать им пищу. Своих гостей она оставила за порогом жилища.

После того как она вынесла им еду, дети попросили водички. Женщина снова вернулась в квартиру, но в силу своего возраста, второй раз закрыть дверь она забыла. Дети моментально воспользовались моментом и проникли в квартиру.

Они начали отвлекать старушку всякими вопросами и делали все, чтобы задержать ее подольше на кухне.

На ее строгие требования немедленно покинуть квартиру, дети не реагировали и в ответ засыпали ее вопросами и заговаривали зубы. Пока один ребенок удерживал ее внимание на кухне, второй быстро обчистил квартиру.

Известно, что из квартиры пропала крупная сумма денег, которую пенсионерка копила годами.

Стоит отметить, что мелкие преступники оставили старушке на хозяйство тысячу гривен. Злодейки попали на камеры наблюдения и есть их фото.

Фото преступниц