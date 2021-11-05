У Дніпрі діти "обчистили" стареньку, яка хотіла їх нагодувати: деталі схеми

У Дніпрі діти обікрали пенсіонерку, яка їх пожаліла і захотіла нагодувати. Вони заговорили 81-річну жінку і проникли до неї у квартиру.
Деталі інциденту повідомили в місцевому Telegram-канал.
Подія сталася в місті Дніпро на проспекті Івана Мазепи. Як повідомила внучка постраждалої пенсіонерки, схема крадіжки дуже проста і банальна і розрахована на чуйність літньої людини.
У двері до 81-річної жінки подзвонили двоє дітей 10-13 років. Вони зізналися, що дуже голодні та попросили якої-небудь їжі.
Пенсіонерка пошкодувала дітей і попередньо закривши двері у квартиру, пішла шукати їм їжу. Своїх гостей вона залишила за порогом житла.
Після того як вона винесла їм їжу, діти попросили водички. Жінка знову повернулася у квартиру, але в силу свого віку, вдруге закрити двері вона забула. Діти моментально скористалися моментом і проникли у квартиру.
Вони почали відволікати стареньку всякими питаннями та робили все, щоб затримати її довше на кухні.
На її суворі вимоги негайно покинути квартиру, діти не реагували й у відповідь засипали її питаннями та заговорювали зуби. Поки одна дитина утримувала її увагу на кухні, друга швидко обчистив квартиру.
Відомо, що з квартири пропала велика сума грошей, яку пенсіонерка збирала роками.
Варто зазначити, що дрібні злочинці залишили старенькій на господарство тисячу гривень. Лиходійки потрапили на камери спостереження і є їх фото.
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