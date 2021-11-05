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У Дніпрі діти "обчистили" стареньку, яка хотіла їх нагодувати: деталі схеми

Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі діти обікрали пенсіонерку, яка їх пожаліла і захотіла нагодувати. Вони заговорили 81-річну жінку і проникли до неї у квартиру.

Деталі інциденту повідомили в місцевому Telegram-канал.

Подія сталася в місті Дніпро на проспекті Івана Мазепи. Як повідомила внучка постраждалої пенсіонерки, схема крадіжки дуже проста і банальна і розрахована на чуйність літньої людини.

У двері до 81-річної жінки подзвонили двоє дітей 10-13 років. Вони зізналися, що дуже голодні та попросили якої-небудь їжі.

Пенсіонерка пошкодувала дітей і попередньо закривши двері у квартиру, пішла шукати їм їжу. Своїх гостей вона залишила за порогом житла.

Після того як вона винесла їм їжу, діти попросили водички. Жінка знову повернулася у квартиру, але в силу свого віку, вдруге закрити двері вона забула. Діти моментально скористалися моментом і проникли у квартиру.

Вони почали відволікати стареньку всякими питаннями та робили все, щоб затримати її довше на кухні.

На її суворі вимоги негайно покинути квартиру, діти не реагували й у відповідь засипали її питаннями та заговорювали зуби. Поки одна дитина утримувала її увагу на кухні, друга швидко обчистив квартиру.

Відомо, що з квартири пропала велика сума грошей, яку пенсіонерка збирала роками.

Варто зазначити, що дрібні злочинці залишили старенькій на господарство тисячу гривень. Лиходійки потрапили на камери спостереження і є їх фото.

Фото злочинниць

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як на українців вішають борги за фейковими кредитами та блокують рахунки.

А також розповідали про те, що шахраї придумали нахабну схему "розводу" українців через"Нову Пошту".

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