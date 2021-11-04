Схема развода - легальная: на украинцев вешают долги по фейковым кредитам и блокируют счета

В Украине действует мошенническая схема по выманиванию у граждан крупных сумм денег - на людей "вешают" несуществующую задолженность по кредитам на 30-40 тысяч гривен, из-за чего блокируются средства на банковских счетах согласно исполнительным производствам.

Как обратил внимание адвокат Вадим Кравцов, с такой проблемой может столкнуться абсолютно любой человек, а способ - фактически легальный, хоть и противоправный.

Так, однажды у человека с чистой кредитной историей внезапно могут быть заморожены деньги на карточке по причине открытого исполнительного производства на основании исполнительной надписи нотариуса (документ, по которому осуществляется вне суда принудительное взыскание денежных средств в пользу кредитора) согласно которому гражданин должен вернуть неизвестной финансовой организации "долг" в размере 30-40 тысяч.

Как работает схема "развода"

Даже если вступать в судебные тяжбы, чтобы доказать отсутствие такой задолженности, опровергнуть документ и доказать ошибочность исполнительного производства, на разбирательство как раз и уйдет та самая сумма, а займет процесс до двух месяцев, рассказал адвокат.

Все это время средства останутся заблокированными, и будет происходить взыскание (работодатель обязан перечислять средства на счет финорганизации). Поэтому не все идут в суд, и многие просто соглашаются отдать деньги "дельцам".

Юристы объясняют, что такая паразитарная схема возможна из-за неточности в законодательстве.

Подобные "письма счастья" за последние годы чаще всего приходили на работу людям в разных городах на основании исполнительных надписей от житомирского нотариуса по имени Горай Олег Станиславович.

Адвокат отметил, что фактически эта фамилия известна сейчас вероятно всем судам, так как в одной Житомирской области в отношении этого нотариуса открыты сотни производств, а его свидетельство про нотариальную деятельность было аннулировано зимой 2021 года.

При этом законодательство предусматривает возможность обжаловать такое решение, и пока вердикт не принят, этот нотариус может заниматься своей деятельностью с аннулированным свидетельством.

Соответственно практика рассылок таких нотариальных исполнительных надписей в отношении граждан может продолжаться.

Что делать в таких случаях

По мнению адвоката, самым главным в вопросе судебного спора являются сроки.

Так, даже если человек без юридического образования, но соблюдая все рекомендации, будет заниматься вопросом, на отмену всех документов о взыскании уйдет 40-50 дней. При этом срок рассмотрения адвокатского запроса по правилам - 5 рабочих дней.

Что касается шансов граждан доказать свою правоту в судебном порядке, то практически во всех случаях судебные решения были приняты в пользу истца, подчеркнул Кравцов.

Тогда же можно и требовать от финансового учреждения вернуть деньги. И тут сложно сказать, сколько на это уйдет времени.

Советы адвоката, как уберечься от мошенников:

Желательно раз в месяц проверять наличие в отношение себя неизвестных судебных производств - сделать это можно на сайте Единой судебной власти / на платформе Онлайн Дом Юстиции / в Едином государственном реестре должников / на портале или в приложении "Дия" (но тут пока еще не 100%-ная полная база).

Сохраняйте документы о погашении кредитов и об отсутствии задолженности в течение 3 лет (такой срок исковая давности).

Также важно помнить, что не следует вводить свои паспортные данные на неизвестных платформах и сайтах и сообщать их незнакомцам.

Видео: адвокат рассказал о новой мошеннической схеме с фейковыми кредитами и "разводом" на 30-40 тысяч гривен