Дети в Днепре жили несколько лет в нечеловеческих условиях среди мусора: соцслужба катастрофы не видит

Полиция забрала детей из дома, но их планируют вернуть (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Детей, которые жили среди мусора оставят матери

Детей из многодетной семьи в Днепре, которые годами жили в нечеловеческих условиях, у матери забирать не будут. Несмотря на то, что их дом и двор были завалены мусором, матери дали очередной шанс. В антисанитарии дети жили несколько лет, но в конце концов не выдержали и сами вызвали полицию.

В сюжете ТСН рассказывается, что отец детей умер, за детьми ухаживает 39-летняя мать. Она нигде не работает, живет за счет соцвыплат. Семья, как оказалось, уже три года стоит на учете соцслужбы, но там трагедии в инциденте не видят.

Руководитель управления районной службы по делам детей Майя Гулидова заявила, что пока вопрос о лишении матери родительских прав не стоит.

"Сделали замечание матери относительно того, чтобы она убрала на дворе'ї. Также в зв'связи с карантином мы помогали ей продуктами, продуктами. Пока мы не ставим вопрос о лишении матери родительских прав", - сообщила начальник управления районной службы по делам детей Майя Гулидова.

Вместе с тем правоохранители говорят, что приехав к дому, увиденное их шокировало. Так, в комнатах по колено было мусора, а запах слышно аж на улицу. Ребята же находились посреди огромного слоя грязи и хлама.

В Днепре дети годами живут среди мусора (фото: facebook.com/PoliceDniproRegi)

Как оказалось, малыши вызвали полицейских, потому что, говорят, на них начал кидаться родной дядя, брат матери, который живет с ними. Мужчина, в свою очередь, убеждает, что это клевета. Говорит, что того дня лишь выбил окно в их комнате.

Мужчина наоборот говорит, что у сестры никогда не было денег на еду и он как мог, подкармливал малышей. Правоохранители установили, что действительно дети постоянно были голодными, потому что из еды в доме были только объедки.

"Еды почти не было. Какие-то гнилые остатки были. Видно было, что дети голодные, неухоженные", - рассказала пресс-секретарь управления Патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.

Матери на момент приезда копов дома не было. В состоянии алкогольного опьянения она приехала, когда ей позвонили патрульные.

"Вела себя неадекватно. Кричала на детей. Патрульные составили протокол по статье 173 – хулиганство", - сказала пресс-секретарь управления Патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.

Соседи рассказали, что хлам в дом нанесла сама мать. Она это делала годами. Сейчас детей забрали от матери и поместили в больницу. По словам медиков, малыши здоровы. Вернутся ли домой - пока неизвестно. Их матери в очередной раз дали время на исправление.

Напомним, в Киеве младенец получил ожог пока мать пьянствовала в парке вместе с местными жителями. Как сообщается, ребенок был госпитализирован с ожогами лица.

Ранее мы сообщали, что в Киеве молодая женщина оставила свою трехлетнюю дочь у знакомых и убежала.