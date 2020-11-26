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Без слез не взглянешь: в Днепре семья из пяти детей живет в нечеловеческих условиях

Днепр, Четверг 26 ноября 2020 14:04
Без слез не взглянешь: в Днепре семья из пяти детей живет в нечеловеческих условиях
В Днепре полиция обнаружила детей в адских условиях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Дом, в котором живут дети, весь завален мусором

В Днепре полиция приехала на вызов о хулиганстве и застала жуткую картину. В доме проживали пять детей и двое взрослых, но все жилище утопало в мусоре. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

25 ноября, в патрульную полицию обратились дети 9, 11, 13, 14 и 7 лет, проживающие на улице Мостовая. Они сообщили, что над ними издевалась сожительница их дяди. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла их и не давала им проходу.

Без слез не взглянешь: в Днепре семья из пяти детей живет в нечеловеческих условиях

Без слез не взглянешь: в Днепре семья из пяти детей живет в нечеловеческих условияхВ Днепре дети живут в доме, полном мусора (фото: facebook.com/PoliceDniproRegi)

Патрульные обнаружили, что в доме живут две семьи: женщина с 5 детьми и ее брат с сожительницей. Правоохранители составили на хулиганку административный протокол.

Патрульных поразило то, что дети проживают в нечеловеческих условиях. Дом полностью утопает в мусоре, а продуктов питания совсем нет. Родителей детей в доме не оказалось. По словам несовершеннолетних, они поехали отдыхать.

Полицейские позвонили родителям детей и составили на них протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Как мы рассказывали ранее, в Киеве младенец получил ожог пока мать пьянствовала в парке вместе с местными жителями. Как сообщается, ребенок был госпитализирован с ожогами лица.

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