Діти у Дніпрі жили кілька років у нелюдських умовах серед сміття: соцслужба катастрофи не вбачає

Поліція забрала дітей із будинку, але їх планують повернути (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Дітей, які жили, серед сміття залишать матері

Дітей із багатодітної родини у Дніпрі, які роками жили в нелюдських умовах, у матері забирати не будуть. Попри те, що їхній будинок та подвір'я були завалені сміттям, матері дали черговий шанс. В антисанітарії діти мешкали кілька років, але зрештою не витримали і самі викликали поліцію.

У сюжеті ТСН розповідається, що батько дітей помер, за дітьми доглядає 39-річна матір. Вона ніде не працює, живе коштом соцвиплат. Родина, як виявилося, вже три роки стоїть на обліку соцслужби, але там трагедії в інциденті не вбачають.

Керівник управління районної служби в справах дітей Майя Гулідова заявила, що наразі питання про позбавлення матері батьківських прав не стоїть.

"Зробили зауваження матері щодо того, щоб вона прибрала на подвір'ї. Також у зв'язку з карантином ми допомагали їй харчами, продуктами. Наразі ми не ставимо питання про позбавлення матері батьківських прав", - повідомила начальник управління районної служби в справах дітей Майя Гулідова.

Водночас правоохоронці кажуть, що приїхавши до будинку, побачене їх шокувало. Так, у кімнатах по коліна було сміття, а сморід чутно аж на вулицю. Дітлахи ж перебували посеред величезного шару бруду та мотлоху.

У Дніпрі діти роками живуть серед сміття (фото: facebook.com/PoliceDniproRegi)

Як з'ясувалося, малюки викликали поліцейських, бо, кажуть, на них почав кидатися рідний дядько, брат матері, який мешкає з ними. Чоловік, своєю чергою, переконує, що це наклеп. Каже, що того дня лише вибив вікно у їхній кімнаті.

Чоловік навпаки каже, що у сестри ніколи не було грошей на їжу і він як міг, підгодовував малечу. Правоохоронці встановили, що дійсно діти постійно були голодними, бо з харчів у хаті були лише недоїдки.

"Їжі майже не було. Якісь гнилі залишки були. Видно було, що діти голодні, недоглянуті", - розповіла речниця управління Патрульної поліції Дніпропетровщини Людмила Копиленко.

Матері на момент приїзду копів вдома не було. У стані алкогольного сп'яніння вона приїхала лише, коли їй зателефонували патрульні.

"Поводилась неадекватно. Кричала на дітей. Патрульні склали протокол за статтею 173 – хуліганство", - сказала речниця управління Патрульної поліції Дніпропетровщини Людмила Копиленко.

Сусіди розповіли, що мотлох до хати нанесла сама матір. Вона це робила роками. Наразі дітей забрали від матері й помістили до лікарні. За словами медиків, малеча здорова. Чи повернуться додому - поки невідомо. Їхній матері у черговий раз дали час на виправлення.

Нагадаємо, в Києві немовля отримало опік поки мати пиячила у парку разом з місцевими жителями. Як повідомляється, дитина була госпіталізована з опіками обличчя.

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