В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу

Как отмечается, это будет географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, которая работает как единая система.

С помощью лазеров трубы, которые дымили ранее, получают новый образ цветущих цветов - символа жизни и развития. Световой "фейерверк" станет экологическим атрибутом городских и всемирных праздников.

Как пишет издание, в прошлом году свето-лазерное шоу стало изюминкой празднования Дня города. Многие днепряне до сих пор с восторгом вспоминают перфоманс, в котором гармонично соединились фейерверки, игра света и музыка.

Шоу огня, света и лазеров состоится 11 сентября в 22:15 на Фестивальном причале.

В повседневном режиме подсветка будет более сдержанной, а в определенное время каждый вечер будет происходить 5-минутное лазерно-световое шоу с музыкальным сопровождением.