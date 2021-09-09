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В Днепре презентовали информационную платформу для развития бизнеса

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Днепр, Четверг 09 сентября 2021 13:39
В Днепре презентовали информационную платформу для развития бизнеса Фото: в Днепре презентовали информационную платформу для развития бизнеса (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре состоялась презентация информационной платформы "Бизнес-пространство Днепра". Оно было создано по инициативе городского головы Бориса Филатова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Филатова.

Отмечается, что главная цель проекта - поддержка малого и среднего бизнеса, а также совершенствование системы взаимодействия между властями города и предпринимателями.

"Главная функция веб-ресурса "Бизнес-пространство Днепра" - предоставление просветительской информации по актуальным вопросам с начала и в процессе ведения бизнеса. Нашей целью было создать платформу для взаимодействия между предпринимателями и городскими властями так, чтобы первые могли оперативно находить всю необходимую информацию и получать ответы. Этот сервис является инновационным, мы запустили его раньше, и люди уже имели возможность воспользоваться его преимуществами. Однако окончательно его концепция с перечнем конкретных мероприятий сформировалась в этом году, когда была принята комплексная программа осуществления регуляторной политики", - заявил директор департамента правового обеспечения Днепровского городского совета Артем Павлов.

В Днепре презентовали информационную платформу для развития бизнеса

Кроме онлайн-мероприятий, в рамках проекта также планируется оффлайн-встречи и консультирование. В частности, создана "Школа предпринимателя".

"В" Школе предпринимателя" слушателям будут предоставлять все необходимые знания по построению, ведению и развитию бизнеса. Материал будут выдавать лекторы-предприниматели с большим опытом, те, что создали себе имя и имеют достойную репутацию. Регулярно будут проходить встречи для обсуждения материала, предоставление разъяснений и консультаций", - сообщила советник городского головы Елизавета Буртовая.

Как сообщалось, ранее Филатов рассказал, что Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

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