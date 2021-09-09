У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу

Як зазначається, це буде географічно найбільша в світі постіндустріальна світлова інсталяція, яка працює як єдина система.

За допомогою лазерів труби, які диміли раніше, отримують новий образ квітучих квітів - символу життя й розвитку. Світловий "феєрверк" стане екологічним атрибутом міських і всесвітніх свят.

Як пише видання, минулого року світло-лазерне шоу стало родзинкою святкування Дня міста. Багато дніпрян досі з захопленням згадують перфоманс, в якому гармонійно поєдналися феєрверки, гра світла і музика.

Шоу вогню, світла і лазерів відбудеться 11 вересня о 22:15 на Фестивальному причалі.

У повсякденному режимі підсвічування буде більш стриманим, а в певний час кожен вечір відбуватиметься 5-хвилинне лазерно-світлове шоу з музичним супроводом.