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У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу

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Дніпро, Четвер 09 вересня 2021 18:28
У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу Фото: у Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу (nashemisto.dp.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі на День міста, який відзначатимуть 11-12 вересня, покажуть унікальне світло-лазерне шоу. Інсталяція Dnipro Light Flowers синхронно запалить п'ять заводських труб, розташованих на території індустріального парку Industrial Park "Innovation Forpost".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Наше місто".

Як зазначається, це буде географічно найбільша в світі постіндустріальна світлова інсталяція, яка працює як єдина система.

За допомогою лазерів труби, які диміли раніше, отримують новий образ квітучих квітів - символу життя й розвитку. Світловий "феєрверк" стане екологічним атрибутом міських і всесвітніх свят.

У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу

Як пише видання, минулого року світло-лазерне шоу стало родзинкою святкування Дня міста. Багато дніпрян досі з захопленням згадують перфоманс, в якому гармонійно поєдналися феєрверки, гра світла і музика.

Шоу вогню, світла і лазерів відбудеться 11 вересня о 22:15 на Фестивальному причалі.

У повсякденному режимі підсвічування буде більш стриманим, а в певний час кожен вечір відбуватиметься 5-хвилинне лазерно-світлове шоу з музичним супроводом.

Як повідомлялось, у Дніпрі відбулася презентація інформаційної платформи "Бізнес-простір Дніпра". Його було створено за ініціативою міського голови Бориса Філатова.

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