В Днепре бабушка выбежала на оживленную дорогу с детской коляской: сеть в шоке от поступка женщины (видео)

Так, инцидент произошел на улице Фабра 25 ноября.

На видео видно, как женщина переходит дорогу в неустановленном месте. Также она везла коляску с ребенком вдоль проезжей части, пока с обеих сторон от нее ехали автомобили. Отметим, что все это время она разговаривала по телефону.

"Мимо нее проехал красный Москвич, повернул через двойную сплошную и поехал дальше по своим делам. Так много вопросов и никакого ответа", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи поражены от поступка женщины.