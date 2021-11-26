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В Днепре бабушка выбежала на оживленную дорогу с детской коляской: сеть в шоке от поступка женщины (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре заметили пенсионерку с коляской, которая везла коляску посреди дороги, говорила по телефону и не обращала внимания на проезжавшие мимо авто.

Видео опубликовали в Telegram-канале Днепр Сейчас.

Так, инцидент произошел на улице Фабра 25 ноября.

На видео видно, как женщина переходит дорогу в неустановленном месте. Также она везла коляску с ребенком вдоль проезжей части, пока с обеих сторон от нее ехали автомобили. Отметим, что все это время она разговаривала по телефону.

"Мимо нее проехал красный Москвич, повернул через двойную сплошную и поехал дальше по своим делам. Так много вопросов и никакого ответа", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи поражены от поступка женщины.

  • Какой ужас! У меня нет слов;
  • Бабушка - убийца. Нужно, чтобы родители ребенка это видео увидели;
  • Как родители могут доверять ей ребенка;
  • Шок! Такого еще не видела.

Ранее мы сообщали, что на Волыни 73-летняя бабушка на скутере протаранила бус.

Также мы писали, что под Винницей бабушка обматерила и избила полицейских.

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бабушка