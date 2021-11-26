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У Дніпрі бабуся вибігла на жваву дорогу з дитячим візком: мережа шокована від вчинку жінки (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі помітили пенсіонерку з візочком, яка везла візок посеред дороги, говорила телефоном і не зважала на авто, які проїздили повз.

Відео опублікували у Telegram-каналі Днепр Сейчас.

Так, інцидент стався на вулиці Фабра 25 листопада.

На відео видно, як жінка переходить дорогу у невстановленому місці. Також вона везла візочок з дитиною вздовж проїжджої частини, поки з обох боків від неї їхали автомобілі. Зазначимо, що весь цей час вона розмовляла телефоном.

"Повз неї проїхав червоний Москвич, повернув через подвійну суцільну і поїхав далі у своїх справах. Так багато запитань і жодної відповіді", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки.

  • Який жах! В мене немає слів;
  • Бабуся - вбивця. Потрібно, щоб батьки дитини це відео побачили;
  • Як батьки можуть довіряти їй дитину;
  • Шок! Такого ще не бачила.

Раніше ми повідомляли, що на Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус.

Також ми писали, що під Вінницею бабуся обматюкала і побила поліцейських.

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бабушка