У Дніпрі бабуся вибігла на жваву дорогу з дитячим візком: мережа шокована від вчинку жінки (відео)

У Дніпрі помітили пенсіонерку з візочком, яка везла візок посеред дороги, говорила телефоном і не зважала на авто, які проїздили повз.
Відео опублікували у Telegram-каналі Днепр Сейчас.
Так, інцидент стався на вулиці Фабра 25 листопада.
На відео видно, як жінка переходить дорогу у невстановленому місці. Також вона везла візочок з дитиною вздовж проїжджої частини, поки з обох боків від неї їхали автомобілі. Зазначимо, що весь цей час вона розмовляла телефоном.
"Повз неї проїхав червоний Москвич, повернув через подвійну суцільну і поїхав далі у своїх справах. Так багато запитань і жодної відповіді", - йдеться у повідомленні.
У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки.
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