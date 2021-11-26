У Дніпрі бабуся вибігла на жваву дорогу з дитячим візком: мережа шокована від вчинку жінки (відео)

Так, інцидент стався на вулиці Фабра 25 листопада.

На відео видно, як жінка переходить дорогу у невстановленому місці. Також вона везла візочок з дитиною вздовж проїжджої частини, поки з обох боків від неї їхали автомобілі. Зазначимо, що весь цей час вона розмовляла телефоном.

"Повз неї проїхав червоний Москвич, повернув через подвійну суцільну і поїхав далі у своїх справах. Так багато запитань і жодної відповіді", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки.