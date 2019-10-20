Из Днепра в Берлин: захватывающее путешествие украинцев на самодельном электрокаре

Трое украинцев отправились в путешествие из Днепра в Берлин на электрокаре, который они сами сделали, модифицировав "Таврию". Энтузиасты переделали свой старый автомобиль в гараже и не рассчитывали даже на успех своего замысла.

При этом мужчины смогли проехать на своем детище 3,7 тысячи километров. На то, чтобы сделать из бензиновой "Таврии" электрокар мужчинам понадобилось 5 тысяч долларов. На все работы у них ушло 4 месяца.

Самодельный электрокар: украинцы проехали из Днепра в Берлин (видео: YouTube/ТСН)

Запас хода электрокара составляет до 300 километров. При этом еще 200 километров можно проехать благодаря павербанку. Границу мужчины переехали спокойно, но в Польше с машиной произошла неприятность.

В машине начался стук и масло начало вытекать. Чтобы доехать к Берлину им пришлось заменить коробку передач. Но проблема была в том, что в Польше "Таврий" нет, но списанную модель автомобиля удалось найти в Варшаве.

Самодельный электрокар: украинцы проехали из Днепра в Берлин (видео: YouTube/MeGoElectric RU)

Мощность аккумуляторов электрокара составляет 20 киловатт в час. Это примерно 55 лошадиных сил. Этой мощности хватает, чтобы разогнаться до 110 км/час.

Мужчины рассказали, что легче всего зарядить машину в Украине, а вот в Германии очень тяжело с этим. При этом в Польше у путешественников тоже были проблемы с зарядкой, поскольку их штекер не подошел к гнезду зарядного устройства.