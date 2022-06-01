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Днепр залило ливнем и засыпало градом. Потом был фантастический закат с радугой (видео, фото)

Коллаж РБК-Украина: в Днепре после грозового ливня с градом в небе "пылал" закат с радугой
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в первый день лета, 1 июня, всерьез разгулялась непогода, и город залило ливнем, который сопровождался крупным градом. Некоторые улицы изрядно залило, и они стали походить на реки. Но после такого "подарка" от погоды над небом раскинулась яркая радуга - на фоне необычайно красивого заката.

Местные жители сняли погодные "сюрпризы" на фото и видео, после чего разместили кадры в сети.

Перед началом ливня ближе к вечеру небо в Днепре заволокло густыми тучами.

Тучи в Днепре перед грозовым ливнем с градом 1 июня (фото: t.me/dnepr_operativ)

Потом разразилась гроза с молниями и громом, с неба залило как из ведра.

Кроме того, выпал град большого размера - некоторые льдинки, выпавшие на правом берегу, были размером с перепелиное яйцо, а некоторые же больше походили по форме и объему на галушки или пельмени.

Такой град выпал в Днепре 1 июня (фото: t.me/dnepr_operativ)

На опубликованных роликах в местных пабликах видно, что в некоторых районах дороги сильно залило водой, так как водостоки не могли оперативно справляться с таким количеством осадков, и машинам приходилось ездить "вплавь".

Такая непогода продолжалась не долго, и после жители Днепра могли уже любоваться радугой в небе, как раз на закате. При этом уходящее солнце окрасило тучи после грозы в потрясающие яркие цвета.

Радуга и фантастический закат в Днепре после грозы и ливня с градом 1 июня (фото: t.me/dnepr_operativ)

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптика, погода на этой неделе в Украине принесет ливни с грозами и иногда с градом, а также будет жара.

Напомним, перед этим в мае под Ровно разбушевался мощный "немецкий" ураган, и были опубликованы видео и фото стихии.

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