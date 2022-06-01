Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)

Перед початком зливи ближче до вечора небо в Дніпрі заволокло густими хмарами.

Хмари в Дніпрі перед грозовою зливою з градом 1 червня (фото: t.me/dnepr_operativ)

Потім вибухнула гроза з блискавками та громом, з неба залило як з відра.

Крім того, випав град великого розміру - деякі крижинки, що випали на правому березі, були розміром з перепелине яйце, а деякі ж більше походили за формою та об'ємом на галушки чи пельмені.

Такий град випав у Дніпрі 1 червня (фото: t.me/dnepr_operativ)

На опублікованих роликах в місцевих пабліках видно, що в деяких районах дороги сильно залило водою, позаяк водостоки не могли оперативно справлятися з такою кількістю опадів, і машинам доводилося їздити "вплав".

Така негода тривала не довго, і після жителі Дніпра могли вже милуватися веселкою в небі, якраз на заході сонця. При цьому сонце, що сходило, забарвило хмари після грози в приголомшливі яскраві кольори.

Веселка і фантастичний захід сонця у Дніпрі після грози і зливи з градом 1 червня (фото: t.me/dnepr_operativ)