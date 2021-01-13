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В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и "ловушки" на дорогах (видео и фото)

Днепр, Среда 13 января 2021 16:18
В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и "ловушки" на дорогах (видео и фото)
Днепр засыпало снегом 13 января (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре снег начал заметать улицы еще с ночи, и через несколько часов город полностью укрыло "белым покрывалом", а на дорогах из-за внушительных сугробов возникли пробки.

Фото и видео снегопада в Днепре 13 января местные жители публикуют в сети.

Отметим, что "ответственность" за сильный снегопад в Днепре синоптики возлагают на южный циклон Bartosz. Так, в некоторых местах размер снежного покрова достигал 15 сантиметров.

В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и &quot;ловушки&quot; на дорогах (видео и фото)

Снег в Днепре на Левобережном, 3 (фото: facebook.com/groups/Levoberezhnyy3)

В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и &quot;ловушки&quot; на дорогах (видео и фото)

Снег в Днепре 13 января (фото: facebook.com)

В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и &quot;ловушки&quot; на дорогах (видео и фото)

Снег в Днепре 13 января (фото: facebook.com/muzamax)

Нужно сказать, что воодушевление днепрян рано утром из-за первого снега в 2021-м, который появился как раз к Старому Новому году, уже днем "разбавилось" возмущениями из-за непростой ситуации на дорогах и во дворах около подъездов.

В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и &quot;ловушки&quot; на дорогах (видео и фото)

Снег в Днепре (фото с Facebook-сообщества Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр)

Видео: Обильный снегопад в Днепре начался еще ночью 13 января

В некоторых районах снегоуборочная техника даже сама попадала в снежные ловушки, и автомобили приходилось вытаскивать из заметов.

В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и &quot;ловушки&quot; на дорогах (видео и фото)

Снег в Днепре 13 января (фото: nashemisto.dp.ua)

Так, на Набережной Победы водитель снегоуборочной машины, сгребая ковшом снег, съехал в колею и наехал колесами на швеллер, который торчал из земли, передали в одном из местных пабликов в Facebook.

В Днепр на Старый Новый год пришла настоящая зима: снежные барханы и &quot;ловушки&quot; на дорогах (видео и фото)

В Днепре снегоуборочная машина попала в ДТП (фото: facebook.com/groups/tipdp)

"Пробито пять колес. Машина до отвала загружена снегом, поэтому на тросе ее не дотащить, а манипулятором не поднять, поскольку сверху провода троллейбуса", - говорится в публикации.

Видео: В Днепре снегоуборочная машина попала в "ловушку"

Ранее сообщалось, что сегодня Одессу полностью засыпало снегом, и в сети показали удивительные фото Южной Пальмиры под "белым покрывалом".

Также мы писали о том, что 13 января и в Харьков пришла настоящая зима - появились фото и видео, как сегодня город засыпало снегом.

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Новости Украины Жизнь ДнепрснегСнегопад

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