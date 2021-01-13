В Харьков пришла настоящая зима: город засыпало снегом (фото)

В Харькове дождались снега (коллаж РБК-Украина)

В Украину ворвалась настоящая зима. Похолодание и осадки принес в страну циклон. Следом за Одессой снегом засыпало и Харьков. Жители города наконец-то дождались зимы и с удовольствием радуются снежному покрову.

Как сообщает издание "Новости Харькова", уже ночью на занесенные снегом улицы Харькова выехали свыше 140-ка единиц техники. К этому времени во многих местах образовались пробки. В частности, въехать в город со стороны Полтавского Шляха было проблематично. Пробки образовались на пр. Гагарина, Московском, в районе пл. Конституции, улицах Сумской, Клочковской, Шевченко, Веринской, Героев Труда, на Журавлевском спуске.

Люди в соцсетях радуются первому в этом году снегу и публикуют фото и видео в соцсетях.

В Харькове выпал снег (фото из соцсетей)

Местные жители спрашивают в соцсетях, нравится ли людям такая погодка. Мнения разделились. Для кого-то - это зимняя сказка, а для кого-то причина не выходить из дому.

В Харькове снег засыпал город (фото из соцсетей)

На опубликованных в сети видео можно наблюдать, как снегоуборочная техника чистит город.

В Харьков пришла зима

Как мы ранее писали, в Украину пришла настоящая зима с похолоданием и снегом, как это и прогнозировали синоптики. Так, первой под снежным покровом оказалась Одесса.