У Дніпро на Старий Новий рік прийшла справжня зима: снігові бархани і "пастки" на дорогах (відео та фото)

У Дніпрі сніг почав замітати вулиці ще з ночі, і через кілька годин місто повністю було укрито "білим покривалом", а на дорогах через значні замети виникли пробки.
Фото і відео снігопаду в Дніпрі 13 січня місцеві жителі публікують в мережі.
Зауважимо, що "відповідальність" за сильний снігопад в Дніпрі синоптики покладають на південний циклон Bartosz. Так, в деяких місцях розмір сніжного покриву сягав 15 сантиметрів.
Сніг у Дніпрі на Лівобережній, 3 (фото: facebook.com/groups/Levoberezhnyy3)
Сніг у Дніпрі 13 січня (фото: facebook.com)
Сніг у Дніпрі 13 січня (фото: facebook.com/muzamax)
Треба сказати, що радість дніпрян рано вранці через перший сніг у 2021-му, який з'явився саме на Старий Новий рік, вже вдень "розбавилась" обуреннями через непросту ситуацію на дорогах і у дворах біля під'їздів.
Сніг у Дніпрі (фото з Facebook-спільноти все життя про Фрунзенському. Дніпро)
Відео: Рясний снігопад в Дніпрі почався ще вночі 13 січня
У деяких районах снігоприбиральна техніка навіть сама потрапляла у снігові пастки, і автомобілі доводилося витягати із заметів.
Сніг у Дніпрі 13 січня (фото: nashemisto.dp.ua)
Так, на Набережній Перемоги водій снігоприбиральної машини, згрібаючи ковшем сніг, з'їхав в колію і наїхав колесами на швелер, який стирчав із землі, передали в одному з місцевих пабликів у Facebook.
У Дніпрі снігоприбиральна машина потрапила в ДТП (фото: facebook.com/groups/tipdp)
"Пробито п'ять коліс. Машина до відвалу завантажена снігом, тому на тросі її не дотягнути, а маніпулятором не підняти, оскільки зверху проводу тролейбуса", - йдеться у публікації.
Відео: У Дніпрі снігоприбиральна машина потрапила в "пастку"
Раніше повідомлялося, що сьогодні Одеси повністю засипало снігом, і в мережі показали дивовижні фото Південної Пальміри під "білим покривалом".
Також ми писали про те, що 13 січня і в Харків прийшла справжня зима - з'явилися фото і відео, як сьогодні місто засипало снігом.
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