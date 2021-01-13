У Дніпро на Старий Новий рік прийшла справжня зима: снігові бархани і "пастки" на дорогах (відео та фото)

Дніпро засипало снігом 13 січня (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі сніг почав замітати вулиці ще з ночі, і через кілька годин місто повністю було укрито "білим покривалом", а на дорогах через значні замети виникли пробки.

Фото і відео снігопаду в Дніпрі 13 січня місцеві жителі публікують в мережі.

Зауважимо, що "відповідальність" за сильний снігопад в Дніпрі синоптики покладають на південний циклон Bartosz. Так, в деяких місцях розмір сніжного покриву сягав 15 сантиметрів.

Сніг у Дніпрі на Лівобережній, 3 (фото: facebook.com/groups/Levoberezhnyy3)

Сніг у Дніпрі 13 січня (фото: facebook.com)

Сніг у Дніпрі 13 січня (фото: facebook.com/muzamax)

Треба сказати, що радість дніпрян рано вранці через перший сніг у 2021-му, який з'явився саме на Старий Новий рік, вже вдень "розбавилась" обуреннями через непросту ситуацію на дорогах і у дворах біля під'їздів.

Сніг у Дніпрі (фото з Facebook-спільноти все життя про Фрунзенському. Дніпро)

Відео: Рясний снігопад в Дніпрі почався ще вночі 13 січня

У деяких районах снігоприбиральна техніка навіть сама потрапляла у снігові пастки, і автомобілі доводилося витягати із заметів.

Сніг у Дніпрі 13 січня (фото: nashemisto.dp.ua)

Так, на Набережній Перемоги водій снігоприбиральної машини, згрібаючи ковшем сніг, з'їхав в колію і наїхав колесами на швелер, який стирчав із землі, передали в одному з місцевих пабликів у Facebook.

У Дніпрі снігоприбиральна машина потрапила в ДТП (фото: facebook.com/groups/tipdp)

"Пробито п'ять коліс. Машина до відвалу завантажена снігом, тому на тросі її не дотягнути, а маніпулятором не підняти, оскільки зверху проводу тролейбуса", - йдеться у публікації.

Відео: У Дніпрі снігоприбиральна машина потрапила в "пастку"

Раніше повідомлялося, що сьогодні Одеси повністю засипало снігом, і в мережі показали дивовижні фото Південної Пальміри під "білим покривалом".

Також ми писали про те, що 13 січня і в Харків прийшла справжня зима - з'явилися фото і відео, як сьогодні місто засипало снігом.