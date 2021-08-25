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В Днепр приедет уникальная коллекция марок, охватывающая последние 120 лет украинской истории, - Филатов

Автор: Наталия Гурковская

Семья известного профессора Мирко Пылышенко передала Днепру уникальную коллекцию марок. Собрание почтовых знаков, которое охватывает последние 120 лет украинской истории, считается фактически самым полным в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу мэра Днепра в Facebook.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал это бесценным подарком не только для Днепра, но и для Украины в целом.

"Покойный господин Мирко тщательно собирал их много лет. Очень скоро результат труда его жизни получит почетное место в городской библиотеке Днепра. Приглашаю наших земляков, гостей нашего города прийти в Библиотеку и воочию увидеть уникальное собрание, которое имеет потрясающую историческую и коллекционную ценность" , - написал Борис Филатов.

Он также поблагодарил за содействие членам украинской общины Рочестера - Тамаре Денисенко и Ярославу Кирику.

Коллекция содержит марки, которые выпускали еще во времена Российской империи и перештамповывали после становления УНР. Также те, что были в обращении в период оккупации страны во время Второй мировой войны. Некоторые экземпляры, маркированные Подпольной почтой Украины и посвященные годовщинам основания ОУН. Есть также советские марки, на которые нанесен штамп уже независимой Украины.

По мнению мэра, прибытие коллекции в Днепр заинтересует многих опытных специалистов.

"Я также прошу обратить на нее внимание уважаемого Вахтанга Кипиани (известный украинский журналист, - ред.)", - добавил Филатов.

Как сообщалось, в Днепре в День государственного флага подняли самый большой в городе украинский флаг на высоту более 20 метров. Сделали это с помощью двух пожарных автолестниц.

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Днепр