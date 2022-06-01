С днем защиты детей! Лучшие поздравления и открытки

Поздравления в стихах

***

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

***

Хочу, чтоб дети всей земли

Спокойно жили, не страдая.

Пускай купаются в любви,

Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда,

И их никто не обижает.

Пусть будут счастливы всегда,

Пусть Бог от бед их защищает.

***

Дети - радость, дети - счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка -

У мальчишек, у девчонок -

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!

***

В самый первый день июня

Поздравляем всех детей!

Пусть их жизнь будет чудной,

Полной сказок и огней,

Смеха, радости, веселья,

Ласки, игр и любви,

Поздравлений и подарков.

Пусть резвятся малыши!

***

Поздравления в прозе

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

***

Дети - это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звезд.

В первый летний день в Украине, как и во всем мире, отмечают хороший и радостный праздник – День защиты детей. Дорогие дети! Вы – будущее нашего государства, которое формируется в настоящем. Так что настойчиво овладевайте знаниями, творчески мыслите, развивайте свои способности, чтобы стать достойным гражданином Украины.

Дети – это безграничная еще не испорченная искренность и откровенность. Их будущее зависит от нас. Наше будущее зависит от них. Дети – это ангелы. Они не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, не знающем, что такое жестокость, боль и насилие. Давайте создадим для них такой мир вместе!

Поздравительные открытки для детей