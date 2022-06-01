З днем захисту дітей! Кращі привітання та листівки

1 червня відзначається Міжнародний День захисту дітей. Він завжди випадає на перший день літа. Вперше дане свято почали відзначати в 1950 році. А заснований він був в листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок.
Зараз в нашій країні цей день має дуже важливе значення, так як від рук російських військових загинули вже сотні українських дітей.
У матеріалі Styler ми зібрали найкращі привітання та листівки до цього дня.
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Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
З вашим святом!
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Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
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Дуже гарне свято
Завітає влітку.
Принесе всім радість,
Сонце, сміх і світло.
Бо на перше червня
Діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток.
Щастя їм бажаєм!
Бо для них сьогодні
Все, що є на світі.
Головне, щоб були
Щасливі всі діти!
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Посмішки дітей - це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше і загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети краще і безпечніше.
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Діти - це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечу дізнаються тільки з книг, і ніколи не побачать ці біди наяву. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть сяяти мільйони красивих зірок.
У перший літній день в Україні, як і в усьому світі, відзначають гарне і радісне свято – День захисту дітей. Дорогі діти! Ви - майбутнє нашої держави, яке формується в сьогоденні. Так що наполегливо опановуйте знання, творчо мислите, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України.
Діти - це безмежна ще не зіпсована щирість і відвертість. Їхнє майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти - це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль і насильство. Давайте створимо для них такий світ разом!
Як ми раніше писали, в Україні змінюють тривалість навчального року та кількість учнів у класах.
Раніше повідомлялося, що у Києві 1 червня відкривають деякі дитячі садки, і були оприлюднені адреси.