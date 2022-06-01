З днем захисту дітей! Кращі привітання та листівки

Поздоровлення у віршах

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

З вашим святом!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

Дуже гарне свято

Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!

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Привітання в прозі

Посмішки дітей - це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше і загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети краще і безпечніше.

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Діти - це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечу дізнаються тільки з книг, і ніколи не побачать ці біди наяву. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть сяяти мільйони красивих зірок.

У перший літній день в Україні, як і в усьому світі, відзначають гарне і радісне свято – День захисту дітей. Дорогі діти! Ви - майбутнє нашої держави, яке формується в сьогоденні. Так що наполегливо опановуйте знання, творчо мислите, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України.

Діти - це безмежна ще не зіпсована щирість і відвертість. Їхнє майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти - це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль і насильство. Давайте створимо для них такий світ разом!

Вітальні листівки для дітей