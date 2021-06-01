День защиты детей: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках с праздником
Сегодня, в первый день лета, 1 июня, празднуют Международный день защиты детей. Впервые данный праздник начали отмечать в 1950 году. А основан он был в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.
Редакция Styler подобрала самые красивые поздравления с данным праздником в стихах, прозе и открытках. Подробней читайте в нашем материале ниже.
Поздравления в стихах
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Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
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1 июня - праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Дети - цветы жизни,
Дети - наше все!
Поздравляем, милые,
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше,
Очень любим вас!
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Дети - радость, дети - счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребенка -
У мальчишек, у девчонок -
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!
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Пусть вечно ярко солнце светит,
От туч чтоб в небе ни следа.
Здоровы чтобы были дети,
Да не касалась их беда.
Ребенок — нежный солнца лучик,
А может, маленький цветок.
Всегда раним, а к сердцу ключик
Отыщет не любой знаток.
Конфет больших!
Рассветов золотых!
Успехов вам в делах любых!
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Поздравления в прозе
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С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!
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Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.
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Дети - это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звёзд.
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Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете - это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не делась, никто не болел и был согрет любовью родителей!
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Поздравления в открытках
Напомним, в Украине появится новый праздник.
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