З Днем пам'яті та примирення: теплі привітання своїми словами та у листівках

8 травня Україна відзначає День пам'яті, примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У це свято обов'язково треба привітати один одного теплими словами та красивими листівками.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві привітання зі святом для Viber та інших месенджерів, які порадують ваших близьких.

Привітання з Днем пам'яті та примирення для Viber та SMS

Сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто загинув у боротьбі за свободу нашої країни. Їхній подвиг навіки вписаний у нашу історію. Нехай пам’ять про них живе у наших серцях. Вітаю з Днем пам’яті та примирення!

Вшановуємо всіх, хто поліг у Другій світовій війні, захищаючи мирне майбутнє. Їхня мужність - приклад для поколінь. Вічна шана героям! Слава Україні!

Вітаю з Днем пам’яті! Нехай у цей день кожен з нас згадає тих, хто віддав життя заради миру. Саме завдяки їм ми маємо шанс на краще майбутнє.

Цей день - не просто дата, а символ нашої вдячності та пошани до героїв минулого. Ми згадуємо тих, хто виборював свободу ціною власного життя. Особливо нині, коли новий ворог знову прагне знищити нашу незалежність. Віримо в перемогу і єдність нашого народу!

З Днем пам’яті та примирення! Хай у наших серцях живе світла згадка про тих, хто віддав своє життя заради миру. У ці складні часи ми як ніколи розуміємо, якою дорогою є ціна свободи. Нехай більше ніколи війна не стукає у наші домівки.

Низький уклін усім, хто загинув у страшних роках війни. Їхній подвиг не забутий, їхня жертовність надихає. Ми молимося за всіх, хто сьогодні захищає наші кордони від нового агресора. Пам’ятаємо минуле - боремось за майбутнє.

Цей день сповнений болю і шани. Ми згадуємо мільйони життів, які були знищені війною. Вічна пам’ять воїнам і мирним людям, які стали її жертвами. І хай як би не було важко сьогодні - ми вистоїмо.

Згадуємо героїв минулого і молимося за героїв сьогодення. Нехай їхня відвага і стійкість надихає кожного з нас. Мир - це те, за що варто боротися. З Днем пам’яті та перемоги над нацизмом!

Нехай сьогоднішній день нагадає нам, що найбільша цінність - це життя, мир і свобода. Ми згадуємо тих, хто не повернувся з поля бою. І водночас - підтримуємо тих, хто нині тримає стрій. Слава Україні і її нескореним захисникам!

Зі щирою вдячністю згадуємо всіх, хто боровся за наше майбутнє в роки Другої світової війни. Їхня мужність і жертва - непідвладні часу. Віримо, що нова перемога вже близько. Єднаймося, українці, бо тільки разом ми сильні!

Листівки-привітання з 8 травня (зображення: Pinterest)