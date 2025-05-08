С Днем памяти и примирения: теплые поздравления своими словами и в открытках

8 мая Украина отмечает День памяти, примирения и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот праздник обязательно надо поздравить друг друга теплыми словами и красивыми открытками.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые поздравления с праздником для Viber и других мессенджеров, которые порадуют ваших близких.

Поздравления с Днем памяти и примирения для Viber и SMS

Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто погиб в борьбе за свободу нашей страны. Их подвиг навеки вписан в нашу историю. Пусть память о них живет в наших сердцах. Поздравляю с Днем памяти и примирения!

Чествуем всех, кто погиб во Второй мировой войне, защищая мирное будущее. Их мужество - пример для поколений. Вечное уважение героям! Слава Украине!

Поздравляю с Днем памяти! Пусть в этот день каждый из нас вспомнит тех, кто отдал жизнь ради мира. Именно благодаря им мы имеем шанс на лучшее будущее.

Этот день - не просто дата, а символ нашей благодарности и уважения к героям прошлого. Мы вспоминаем тех, кто боролся за свободу ценой собственной жизни. Особенно сейчас, когда новый враг снова стремится уничтожить нашу независимость. Верим в победу и единство нашего народа!

С Днем памяти и примирения! Пусть в наших сердцах живет светлая память о тех, кто отдал свою жизнь ради мира. В эти сложные времена мы как никогда понимаем, какой дорогой является цена свободы. Пусть больше никогда война не стучится в наши дома.

Низкий поклон всем, кто погиб в страшных годах войны. Их подвиг не забыт, их жертвенность вдохновляет. Мы молимся за всех, кто сегодня защищает наши границы от нового агрессора. Помним прошлое - боремся за будущее.

Этот день полон боли и уважения. Мы вспоминаем миллионы жизней, которые были уничтожены войной. Вечная память воинам и мирным людям, которые стали ее жертвами. И как бы ни было тяжело сегодня - мы выстоим.

Вспоминаем героев прошлого и молимся за героев настоящего. Пусть их отвага и стойкость вдохновляет каждого из нас. Мир - это то, за что стоит бороться. С Днем памяти и победы над нацизмом!

Пусть сегодняшний день напомнит нам, что самая большая ценность - это жизнь, мир и свобода. Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с поля боя. И одновременно - поддерживаем тех, кто сейчас держит строй. Слава Украине и ее непокоренным защитникам!

С искренней благодарностью вспоминаем всех, кто боролся за наше будущее в годы Второй мировой войны. Их мужество и жертва - неподвластны времени. Верим, что новая победа уже близко. Давайте объединяться, украинцы, потому что только вместе мы сильны!

Открытки-поздравления с 8 мая (изображение: Pinterest)