З Днем доньки! Ніжні красиві привітання у миле свято

Привітання з Днем доньки у листівках, віршах і прозі

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров'я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов'ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

***

***

Моя мила і прекрасна доню, вітаю тебе! Бажаю з кожним днем квітнути, як дивовижна квітка, що насолоджується яскравими променями сонця та свіжістю крапель дощу. Щоб ти обов'язково здобула неймовірні успіхи у своїй справі та будь-яких починаннях, підкорювала нові вершини, а також отримувала море задоволення від життя.

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

***

***

Дана мені Богом в житті донька -

Яких багатств ще бажати?

Адже щастя є, я знаю точно.

Бути мамою цієї маляти.

Моя кровинка, лише хочу я,

Щоб у тебе склалося життя:

Любов щоб зустріла велику,

Життя щоб було не безлике!

З душею і з радістю працювала,

Талант розкрила, горя не знала.

Людей недобрих цуралася.

Любов і в красу ти убралась!

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, прекрасним, активним,

Багатим, щасливим та плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай здійсняться мрії та плани!

Вітаємо, доню кохана!

***

***

З Днем доньки, вітаю тебе, люба доню! Бажаю вічного сяйва краси та щастя, прекрасного настрою, удачі та кохання. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, і щоб тобі не було нічого неможливого. Зі святом!

***

Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,

Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,

Хай тебе цінують люди, дуже поважають,

Найдобрішою у світі, щедрою вважають!

Будь мені неначе сонце - ясне і тепленьке,

Не сиди весь час на місці - будеш здоровенька,

Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю,

Божого благословення на життя бажаю!

***

***

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя!

***

Мила, рідна донечко, вітаю тебе з твоїм, і моїм святом - Днем дочки! Ти мій промінчик світла, моя гордість, моє сонечко і моя душа. Я бажаю тобі, щоб у житті ти не знала жодних проблем. Залишайся такою ж красивою, впевненою в собі, закоханою в це життя, і щоби твоя внутрішня зірка завжди сяяла надзвичайно яскраво!

***

***

Тобі, моя доню, тобі

всі помисли наші та мрії.

І серце наше назавжди,

Любов, піклування, надії.

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху.

***

Найулюбленіше, що є у мене -

Це моя донечка, дівчинка моя!

Ти мій промінчик сонячний, Іскорка вогню,

Дзвінкий струмочок в пустелі для мене.

Стрункий тополечек мій, з ласкавим листям.

Я завжди милуюся, донечко, тобою.

Нехай печалі, прикрощі обходять стороною,

Тебе моя кровиночка, лепесточек мій.

Мир, нехай буде сонячним на твоєму шляху,

Чорні стежки-старайся обійти.

Нехай життя буде яскрава, дочка, у тебе.

Людям доброту даруй, радість від себе.

І тоді з'явиться безліч друзів,

Будеш ти щаслива, підростай скоріше!

***

***

У День дочки нехай чуються найтепліші слова, обійми - зігрівають, а кохання - робить сильнішими та щасливішими. Нехай донька кожна буде любимою та найкращою, не припиняє вірити в себе та дарувати теплі та сонячні посмішки. Вітаю зі святом!

***

Люба донечка мила, вітаю,

Неймовірного щастя бажаю.

Хай приємностей буде багато,

Хай завжди буде затишна хата,

Оченятки твої не сумують,

Завжди світяться, радість дарують.

Щоб успішна була ти в роботі,

Лиш приємними стали турботи.

Ти найкраща перлинка у світі,

Хай для тебе розквітнуть всі квіти.

Будь безмежно прекрасна, гарнюся,

Я за щастя твоє помолюся!

***

***