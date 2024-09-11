З Днем ангела Віктора: найкращі привітання для іменинників 11 вересня

Привітання у СМС

Вітаю з Днем ангела, Вікторе! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, допомагав у важких ситуаціях і направляв на правильний шлях. Нехай цей день принесе тобі радість, удачу та безліч приємних моментів.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди дарує тобі спокій і впевненість. Бажаю, щоб кожен день був наповнений щасливими подіями та новими досягненнями.

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Вітаю з Днем ангела, Вікторе! Нехай цей особливий день принесе тобі спокій і радість, а твій ангел-охоронець завжди буде поряд, щоб захищати та підтримувати в усіх справах. Бажаю тобі щасливого життя, сповненого удачі та гармонії.

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З Днем ангела, Вікторе! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі безліч щасливих моментів і сили для досягнення всіх цілей. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі нові можливості та позитивні емоції.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди допомагає тобі долати всі труднощі та знаходити радість у кожному дні. Бажаю, щоб цей день був наповнений щирими привітаннями та теплом близьких, а твоє життя - щасливими подіями й успіхами.

Красиві привітання для Віктора (зображення: hochu.ua)

Вірші для Віктора

Хай Віктору життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.



Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.



Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Віктор, ти моє дитя!

Як привітати Віктора з іменинами (зображення: hochu.ua)

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Бути кмітливим і щасливим,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Віктора,

Прийми ти привітання!

***

Хай Віктору життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щирі вітання з іменинами для Віктора (зображення: hochu.ua)