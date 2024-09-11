С Днем ангела Виктора: лучшие поздравления для именинников 11 сентября

Приветствие в СМС

Поздравляю с Днем ангела, Виктор! Желаю тебе, чтобы твой ангел всегда был рядом, помогал в трудных ситуациях и направлял на верный путь. Пусть этот день доставит тебе радость, удачу и множество приятных моментов.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда дарит тебе покой и уверенность. Хочу, чтобы каждый день был наполнен счастливыми событиями и новыми достижениями.

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Поздравляю с Днем ангела, Виктор! Пусть этот особый день принесет тебе покой и радость, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, чтобы защищать и поддерживать во всех делах. Желаю тебе счастливой жизни, полной удачи и гармонии.

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С Днем ангела, Виктор! Пусть твой небесный покровитель дарит тебе множество счастливых моментов и сил для достижения всех целей. Хочу, чтобы каждый день приносил тебе новые возможности и положительные эмоции.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда помогает тебе преодолевать все трудности и радоваться в каждом дне. Желаю, чтобы этот день был наполнен искренними поздравлениями и теплом близких, а твоя жизнь – счастливыми событиями и успехами.

Красивые поздравления для Виктора (изображение: hochu.ua)

Стихи для Виктора

Хай Віктору життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.



Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.



Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Віктор, ти моє дитя!

Как поздравить Виктора с именинами (изображение: hochu.ua)

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Бути кмітливим і щасливим,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Віктора,

Прийми ти привітання!

***

Хай Віктору життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Искренние поздравления с именинами для Виктора (изображение: hochu.ua)