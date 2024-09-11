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С Днем ангела Виктора: лучшие поздравления для именинников 11 сентября

Как поздравить Виктора с именинами (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела Виктора - это особый момент для всех, кто носит это имя. Можно подготовить сегодня теплые и искренние поздравления, которые смогут передать вашу любовь и уважение имениннику.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в стихах и прозе, которые точно понравятся именинникам.

Приветствие в СМС

Поздравляю с Днем ангела, Виктор! Желаю тебе, чтобы твой ангел всегда был рядом, помогал в трудных ситуациях и направлял на верный путь. Пусть этот день доставит тебе радость, удачу и множество приятных моментов.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда дарит тебе покой и уверенность. Хочу, чтобы каждый день был наполнен счастливыми событиями и новыми достижениями.

***

Поздравляю с Днем ангела, Виктор! Пусть этот особый день принесет тебе покой и радость, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, чтобы защищать и поддерживать во всех делах. Желаю тебе счастливой жизни, полной удачи и гармонии.

***

С Днем ангела, Виктор! Пусть твой небесный покровитель дарит тебе множество счастливых моментов и сил для достижения всех целей. Хочу, чтобы каждый день приносил тебе новые возможности и положительные эмоции.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда помогает тебе преодолевать все трудности и радоваться в каждом дне. Желаю, чтобы этот день был наполнен искренними поздравлениями и теплом близких, а твоя жизнь – счастливыми событиями и успехами.

Красивые поздравления для Виктора (изображение: hochu.ua)

Стихи для Виктора

Хай Віктору життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о Віктор, ти моє дитя!

Как поздравить Виктора с именинами (изображение: hochu.ua)

Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Бути кмітливим і щасливим,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Віктора,
Прийми ти привітання!

***

Хай Віктору життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!

Искренние поздравления с именинами для Виктора (изображение: hochu.ua)

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайт "v24".

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