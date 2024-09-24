З Днем ангела Сергія: красиві привітання у віршах і листівках

24 вересня День ангела Сергія за новим церковним календарем. Це особливе свято, коли вшановують небесного покровителя, який оберігає людину протягом усього життя.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання з іменинами для Сергія, які точно розчулять кожного.

Привітання своїми словами

Дорогий Сергію! У день твого Ангела бажаю безмежної удачі, радісних подій і добрих сюрпризів. Нехай кожен день приносить щось особливе, а життя дарує приємні несподіванки. Міцного здоров'я, незламної віри та постійного натхнення!

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Сергій, прийми щирі вітання! Нехай кожен твій крок буде впевненим, а кожна мрія - реальністю. Бажаю щастя, яке не закінчується, успіху, який завжди поруч, та друзів, що підтримують у будь-якій ситуації. Будь сильним та успішним!

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Вітаю тебе, Сергію! Нехай цей день подарує тобі море радості, а доля - мільйон можливостей. Нехай будь-які труднощі зникають на шляху до твоєї мети, а життя буде наповнене світлими та щасливими моментами!

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Сергію, у цей святковий день бажаю тобі доброго настрою, нових вершин та незламного духу. Нехай життя балує приємними подіями, а удача завжди стоїть на твоєму боці. Залишайся таким же щирим і позитивним!

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Сергій, вітаю з іменинами! Бажаю багато незабутніх миттєвостей, незмінної підтримки від близьких та вірних друзів. Нехай кожен твій день буде наповнений теплом, гармонією та великими досягненнями!

Красиві привітання у День ангела для Сергія (зображення: hochu.ua)

Привітання з Днем ангела у віршах

Хай Ангел на Сергія іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

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Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

Щирі вітання з іменинами Сергія 2024 (зображення: hochu.ua)