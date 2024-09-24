С Днем ангела Сергея: красивые поздравления в стихах и открытках
24 сентября День ангела Сергея по новому церковному календарю. Это особый праздник, когда чествуют небесного покровителя, оберегающего человека на протяжении всей жизни.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с именинами для Сергея, которые точно умиляют каждого.
Приветствие своими словами
Дорогой Сергей! В день твоего Ангела желаю безграничной удачи, радостных событий и хороших сюрпризов. Пусть каждый день приносит что-то особенное, а жизнь дарит приятные сюрпризы. Крепкого здоровья, несокрушимой веры и постоянного вдохновения!
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Сергей, прими искренние поздравления! Пусть каждый твой шаг будет уверен, а каждая мечта – реальностью. Желаю счастья, которое не заканчивается, всегда рядом успеха и друзей, поддерживающих в любой ситуации. Будь сильным и успешным!
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Поздравляю тебя, Сергей! Пусть этот день подарит тебе море радости, а судьба – миллион возможностей. Пусть любые трудности исчезают на пути к твоей цели, а жизнь будет наполнена светлыми и счастливыми моментами!
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Сергей, в этот праздничный день желаю тебе хорошего настроения, новых вершин и несокрушимого духа. Пусть жизнь балует приятными событиями, а удача всегда стоит на твоей стороне. Оставайся таким же искренним и положительным!
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Сергей, поздравляю с именинами! Желаю много незабываемых мгновений, постоянной поддержки от близких и верных друзей. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, гармонией и большими достижениями!
Красивые поздравления в День ангела для Сергея (изображение: hochu.ua)
Поздравления с Днем ангела в стихах
Хай Ангел на Сергія іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
Искренние поздравления с именинами Сергея 2024 (изображение: hochu.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайт "Хочу", Церковный календарь УПЦ.