З Днем ангела Олександра: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

День ангела Олександри - це прекрасний привід привітати її з особливим святом та побажати щастя і гармонії. У цей день їй варто подарувати теплі слова, сповнені любові, підтримки та найкращих побажань на майбутнє.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання для Уляни з іменинами, які розчулять кожну.
Вітаю тебе з іменами, Олександре. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутньою у твоєму житті, а близькі й рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі найпрекраснішого!
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Дорогий Олександр, сьогодні я від душі тебе вітаю з іменинами й хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.
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Вітаю, Олександре, з Днем ангела! Нехай він завжди буде поруч і вберігає від помилок. Бажаю бути сміливим завойовником, мужнім переможцем. Нехай кожен день обіцяє тобі успіх, достаток і везіння. Бажаю тобі, Сашку, здоров'я, сил, амбіцій, поваги й змін в житті тільки на краще!
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Олександр, я тебе від душі вітаю з іменинами та хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції й ніколи не кидати почате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю йти стежкою удачі й неодмінно домагатися великих перемог.
В День Ангела, Олександр, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олександра,
Прийми привітання!
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Хай Олександру життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олександра,
Прийми привітання!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайт "Вітання".