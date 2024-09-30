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С Днем ангела Александра: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Поздравление для Александры в День ангела (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела Александры - это прекрасный повод поздравить ее с особым праздником и пожелать счастья и гармонии. В этот день ей стоит подарить теплые слова, исполненные любви, поддержки и лучших пожеланий на будущее.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления для Ульяны с имениями, которые умиляют каждую.

Приветствие в прозе

Поздравляю тебя с именами, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду присутствует в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

***

Дорогой Александр, сегодня я от души поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

***

Поздравляю, Александр, с Днем ангела! Пусть он всегда будет рядом и уберегает от ошибок. Желаю быть смелым завоевателем, мужественным победителем. Пусть каждый день обещает тебе успех, достаток и везение. Желаю тебе, Саши, здоровья, сил, амбиций, уважения и перемен в жизни только к лучшему!

***

Александр, я тебя от души поздравляю с именинами и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда не бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю идти по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

Поздравления с именинами в стихах

В День Ангела, Олександр, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олександра,
Прийми привітання!

***

Хай Олександру життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олександра,
Прийми привітання!

Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также узнайте, когда День учителя 2024 в Украине по новому календарю - точная дата.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайт "Вітання".

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