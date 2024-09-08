З Днем ангела Марії: красиві привітання у віршах, прозі і листівках

День ангела - це чудова нагода проявити свою любов і вдячність через щирі слова. Ви точно подаруєте знайомим Маріям усмішку, якщо привітаєте їх сьогодні з іменинами.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання у віршах та прозі, які точно сподобаються іменинниці.

Привітання у СМС

З Днем ангела, Маріє! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.

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Маріє, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров’я, безперервної удачі і успіхів у всіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.

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Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!

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З Днем ангела, дорога Маріє! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і вірних друзів.

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Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб кожен день був сповнений світла і тепла, як ранкове сонце, що пробуджує землю. Нехай твій шлях буде рівним і безперешкодним, а кожен крок веде до нових досягнень і щасливих моментів. Хай серце твоє завжди буде переповнене любов’ю і радощами, а твоїм близьким буде зручно і затишно поряд з тобою. З найкращими побажаннями у цей особливий день!

Красиві привітання з Днем ангела Марії (зображення: topvitannya.com.ua)

Вірші для Марії

Усе добро, яке існує у світі,

І щастя все, що є тут посеред людей,

Лише найкращі та барвисті квіти

Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!

Хай Матір Божа вас щодня охороняє,

А в серці най панує завжди доброта,

І радість хай до вас лиш прибуває

На многії і благії, щасливії літа!

***

Вітаю Марічок й прекрасних Марій

В День ангела будьте щасливі!

Життя не залежить нехай від стихій

Ви будьте рішучі й сміливі

Вам дано життя це - тож тіштеся ним

Будуйте прекрасну родину

І жоден хай рік ваш не буде сумним

Ні місяць, ні день, ні година!

***

В день святковий завжди гріють

Добрі побажання,

В твому серці щастя творять

Наші привітання!

В іменини вам бажаєм

Кожен день, щомиті,

Хай Марію вберігає

Ангел-хоронитель!

Щирі вітання з іменинами для Марії (зображення: stella.in.ua)