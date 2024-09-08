С Днем ангела Марии: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках
День ангела - это прекрасная возможность проявить свою любовь и благодарность через искренние слова. Вы точно подарите знакомым Мариям улыбку, если поздравите их сегодня с именинами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в стихах и прозе, которые точно понравятся имениннице.
Приветствие в СМС
С Днем ангела, Мария! Пусть этот день принесет тебе безграничную радость и улыбку. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен теплом и счастьем. Пусть все твои мечты сбываются, а ангел-хранитель всегда оберегает и поддерживает тебя на каждом шагу.
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Мария, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, непрерывной удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть жизнь будет полна ярких событий, а каждый день дарит новые возможности.
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Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе большого счастья и воодушевления во всем, что ты делаешь. Пусть этот день будет полон тепла и любви, а все трудности останутся позади. И пусть жизнь будет яркой и красочной!
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С Днем ангела, дорогая Мария! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и хорошее настроение. Желаю тебе исполнения самых заветных желаний, искренних и верных друзей.
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Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе, чтобы каждый день был полон света и тепла, как утреннее солнце, пробуждающее землю. Пусть твой путь будет ровным и беспрепятственным, а каждый шаг ведет к новым достижениям и счастливым моментам. Пусть сердце твое всегда будет наполнено любовью и радостью, а твоим близким будет удобно и уютно рядом с тобой. С наилучшими пожеланиями в этот день!
Красивое поздравление с Днем ангела Марии (изображение: topvitannya.com.ua)
Стихи для Марии
Усе добро, яке існує у світі,
І щастя все, що є тут посеред людей,
Лише найкращі та барвисті квіти
Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!
Хай Матір Божа вас щодня охороняє,
А в серці най панує завжди доброта,
І радість хай до вас лиш прибуває
На многії і благії, щасливії літа!
***
Вітаю Марічок й прекрасних Марій
В День ангела будьте щасливі!
Життя не залежить нехай від стихій
Ви будьте рішучі й сміливі
Вам дано життя це - тож тіштеся ним
Будуйте прекрасну родину
І жоден хай рік ваш не буде сумним
Ні місяць, ні день, ні година!
***
В день святковий завжди гріють
Добрі побажання,
В твому серці щастя творять
Наші привітання!
В іменини вам бажаєм
Кожен день, щомиті,
Хай Марію вберігає
Ангел-хоронитель!
Искренние поздравления с именинами для Марии (изображение: stella.in.ua)
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайт "Топ Вітання".