С Днем ангела Марии: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела - это прекрасная возможность проявить свою любовь и благодарность через искренние слова. Вы точно подарите знакомым Мариям улыбку, если поздравите их сегодня с именинами.

Приветствие в СМС

С Днем ангела, Мария! Пусть этот день принесет тебе безграничную радость и улыбку. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен теплом и счастьем. Пусть все твои мечты сбываются, а ангел-хранитель всегда оберегает и поддерживает тебя на каждом шагу.

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Мария, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, непрерывной удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть жизнь будет полна ярких событий, а каждый день дарит новые возможности.

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Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе большого счастья и воодушевления во всем, что ты делаешь. Пусть этот день будет полон тепла и любви, а все трудности останутся позади. И пусть жизнь будет яркой и красочной!

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С Днем ангела, дорогая Мария! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и хорошее настроение. Желаю тебе исполнения самых заветных желаний, искренних и верных друзей.

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Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе, чтобы каждый день был полон света и тепла, как утреннее солнце, пробуждающее землю. Пусть твой путь будет ровным и беспрепятственным, а каждый шаг ведет к новым достижениям и счастливым моментам. Пусть сердце твое всегда будет наполнено любовью и радостью, а твоим близким будет удобно и уютно рядом с тобой. С наилучшими пожеланиями в этот день!

Красивое поздравление с Днем ангела Марии (изображение: topvitannya.com.ua)

Стихи для Марии

Усе добро, яке існує у світі,

І щастя все, що є тут посеред людей,

Лише найкращі та барвисті квіти

Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!

Хай Матір Божа вас щодня охороняє,

А в серці най панує завжди доброта,

І радість хай до вас лиш прибуває

На многії і благії, щасливії літа!

***

Вітаю Марічок й прекрасних Марій

В День ангела будьте щасливі!

Життя не залежить нехай від стихій

Ви будьте рішучі й сміливі

Вам дано життя це - тож тіштеся ним

Будуйте прекрасну родину

І жоден хай рік ваш не буде сумним

Ні місяць, ні день, ні година!

***

В день святковий завжди гріють

Добрі побажання,

В твому серці щастя творять

Наші привітання!

В іменини вам бажаєм

Кожен день, щомиті,

Хай Марію вберігає

Ангел-хоронитель!

Искренние поздравления с именинами для Марии (изображение: stella.in.ua)