Днем - альбом, вечером - танцы: Лобода "зажгла" в Киеве

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода в сексуальном наряде "засветилась" в одном из заведений Киева

Светлана Лобода, которая впервые рассказала об отце Тильды, "засветилась" в Киеве. При этом певица устроила горячие танцы в откровенном наряде. Исполнительница надела кожаные брюки и прозрачную блузку в сетку.

Артистка с удовольствием позирует на диванах и на барной стойке в заведении столицы. При этом на Светлане надеты солнцезащитные очки.

"Киев. Днем- альбом, вечером- танцы", - подписала снимки певица.

Фото: Светлана Лобода в Киеве (instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях люди отмечают, что фотографии Лободы очень горячие и, видимо, певица отлично повеселилась. Подписчики делают ей массу комплиментов по поводу внешнего вида.

Ваааау. Какие клевые фотки. вы огонь, Светик.

Красотка.

Какие атмосферные фотки.

Изящная, нежная, сногсшибательная.

Шикарная.

Крутая.

Фото: Светлана Лобода "зажгла" в Киеве (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода показала оригинальный тверк на камеру. Видео импровизации певицы сняла ее продюсер Нателла Крапивина.