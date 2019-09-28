Днем - альбом, вечером - танцы: Лобода "зажгла" в Киеве

Светлана Лобода в сексуальном наряде "засветилась" в одном из заведений Киева
Светлана Лобода, которая впервые рассказала об отце Тильды, "засветилась" в Киеве. При этом певица устроила горячие танцы в откровенном наряде. Исполнительница надела кожаные брюки и прозрачную блузку в сетку.
Артистка с удовольствием позирует на диванах и на барной стойке в заведении столицы. При этом на Светлане надеты солнцезащитные очки.
"Киев. Днем- альбом, вечером- танцы", - подписала снимки певица.
Фото: Светлана Лобода в Киеве (instagram.com/lobodaofficial)
В комментариях люди отмечают, что фотографии Лободы очень горячие и, видимо, певица отлично повеселилась. Подписчики делают ей массу комплиментов по поводу внешнего вида.
Фото: Светлана Лобода "зажгла" в Киеве (instagram.com/lobodaofficial)
Ранее Светлана Лобода показала оригинальный тверк на камеру. Видео импровизации певицы сняла ее продюсер Нателла Крапивина.