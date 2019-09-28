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Вдень - альбом, увечері - танці: Лобода "запалила" в Києві

STYLERПерсони    28.09.2019 - 20:29
Вдень - альбом, увечері - танці: Лобода "запалила" в Києві
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода в сексуальному вбранні "засвітилася" в одному із закладів Києва

Світлана Лобода, яка вперше розповіла про батька Тільди, "засвітилася" в Києві. При цьому співачка влаштувала гарячі танці у відвертому вбранні. Співачка одягла шкіряні штани і прозору блузку в сітку.

Артистка залюбки позує на диванах і на барній стійці в закладі столиці. При цьому на Світлані надіті сонцезахисні окуляри.

"Київ. Вдень - альбом, увечері - танці", - підписала знімки співачка.

Вдень - альбом, увечері - танці: Лобода &quot;запалила&quot; в Києві

Фото: Світлана Лобода в Києві (instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях люди відзначають, що фотографії Лободи дуже гарячі і, мабуть, співачка відмінно повеселилася. Підписники роблять їй масу компліментів з приводу зовнішнього виду.

  • Ваааау. Які кльові фотки. ви вогонь, Светик.
  • Красуня.
  • Які атмосферні фотки.
  • Витончена, ніжна, карколомна.
  • Шикарна.
  • Крута.

Фото: Світлана Лобода "запалила" в Києві (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода показала оригінальний тверк на камеру. Відео імпровізації співачки зняла її продюсер Нателла Крапівіна.

Дует з Лободою: Ані Лорак може заспівати українською Лобода вперше розповіла про батька Тільди
Новини України Лобода
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