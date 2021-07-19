Жара отступает: синоптик рассказала, где скоро будет свежее всего

Об этом рассказала украинцам синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Так, в западных областях нашей страны будет прохладнее всего.

"Уже завтра, 20-го июля, в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится. Пройдемся завтрашним вторником везде. Итак, 20-го июля в Украине. В западных областях ожидается от + 22 до +27 градусов. Просто Аляска!" - написала синоптик.

В южной части страны будет жарче всего. Там жара пока не думает уходить.

"В северных областях + 25 + 28 градусов. В центральных областях в Винницкой от +25 до +27 градусов, в Черкасской от +26 до +29 градусов, в Кропивницком с районами и на Полтавщине от +27 до +31 градуса, на Днепропетровщине от +29 до +33 градусов. В южной части и в восточных областях еще удержится жара, во вторник предполагается от +30 до +35 градусов", - сообщила Диденко.

Где пройдут дожди

Осадки завтра наиболее вероятные на Западе и Севере Украины, отметила эксперт.

"Во второй половине дня или уже вечером грозовые дожди достигнут Одесской, Николаевской, Херсонской, а также Центра (кроме Днепропетровской). Могут быть какие-то локальные - на Харьковщине. Контрасты в зоне фронта - значительные, поэтому местами возможны сильные ливни, град и шквалы! Осторожно!" - предупредила синоптик.

В Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму 20-го июля удержится сухая погода.

"В Киеве во вторник ожидается от +26 до +27 градусов, а в среду вообще будет скачок вниз до от +22 до +24 градусов! Периодически дождь, гроза", - резюмировала Диденко.