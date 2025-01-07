Дмитрий Ступка пожаловался на дорогую жизнь в США

Украинский актер Дмитрий Ступка высказался о сложности жизни в США, куда он переехал еще до начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу проекта "Украинцы в США".

Так, по словам знаменитости, переезд в Америку очень изменил его жизнь.

"Кардинально повлиял. моя жизнь никогда теперь не будет как прежде...", - поделился Дмитрий.

Основной причиной переезда актера за границу, признался он, стала его дочь Богдана, которая также проживает в США.

Дмитрий Ступка с дочерью (фото: instagram.com/stupka777)

Известно, что она вместе с отцом и матерью, блогером Полиной Логуновой, оказалась в Америке еще в 2021 году и с тех пор не возвращалась в Украину. Ступка также остался за границей вместе с семьей.

На вопрос, как проходит его обычный день в США, ответил, что в этой стране таких дней нет.

"Ты постоянно бегаешь за деньгами, так как здесь очень большие расходы. чтобы жить в США, надо очень много работать", - пояснил артист.

Дмитрий Ступка (фото: instagram.com/ukrainians_in_the_usa)

Отметим, что в в штатах Дмитрий искал разные способы заработка. В частности, он попробовал себя в работе в компании, которая занимается перевозкой и хранением вещей во время переездов. Однако из-за проблем со здоровьем ушел оттуда уже в первый день.

Напомним, сразу после переезда Ступка развелся со своей женой Полиной Логуновой. Экс-супруги были в браке 6 лет.

Дмитрий Ступка и Поляна Логунова (фото: instagram.com/stupka777)

Полина не стала называть точную причину расставания, однако сказала, что с бывшим избранником они "не сошлись характерами". По словам стилистки, они перестали жить вместе, и вскоре после этого она встретила другого мужчину, которого полюбила.

В 2023-м он рассекретил свою новую избранницу - исполнительницу Юлию Калабишко, которая более известна под псевдонимом ВагаЬапоѵа. Женщина имеет сына Марка, который появился в период ее предыдущих отношений.

Дмитрий Ступка с возлюбленной (фото: instagram.com/stupka777)