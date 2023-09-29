Дмитро Ступка показав пристрасні фото з новою коханою у США

Український актор Дмитро Ступка, який живе у США, поділився пристрасними фото зі свою новою обраницею, співачкою Юлією Калабішкою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.
Днями Дмитро та Юлія, про початок стосунків яких поки нема ніяких подробиць, провели вікенд у Нью-Йорку.
Актор показав серію знімків, де вони зі співачкою зображені на фоні Таймс-скверу.
Ступка з Калабішкою у Нью-Йорку (фото: instagram.com/stupka777)
На фото закохана пара обіймалася та демонструвала палкі поцілунки.
Ступка з Калабішкою у Нью-Йорку (фото: instagram.com/stupka777)
До слова, про те, що у Ступки та Калабішки роман, стало відомо у серпні цього року, коли артист опублікував спільне фото з дівчиною.
Відомо, що Юлія переїхала до США після повномасштабного вторгнення РФ.
Вона проживає в Лос-Анджелесі.
Юлія Калабішка (фото: instagram.com/barabanova_juliya)
У артистки, відомої під псевдонімом Barabanovа, як і у Дмитра, є дитина від попереднього шлюбу.
Юлія Калабішка з сином (фото: instagram.com/barabanova_juliya)
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ступка втрапив у скандал, адже нахамив мамі відомого захисника "Азовсталі".
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