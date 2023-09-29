Дмитрий Ступка показал страстные фото с новой возлюбленной в США

Пара не скрывает страстных чувств к друг другу

На днях Дмитрий и Юлия, о начале отношений которых пока нет никаких подробностей, провели уик-энд в Нью-Йорке.

Актер показал серию снимков, где они с певицей изображены на фоне Таймс-сквера.

Ступка с Калабишкой в Нью-Йорке (фото: instagram.com/stupka777)

На фото влюбленная пара обнималась и демонстрировала горячие поцелуи.

Ступка с Калабишкой в Нью-Йорке (фото: instagram.com/stupka777)

К слову, о том, что у Ступки и Калабишки роман, стало известно в августе этого года, когда артист опубликовал совместное фото с девушкой.

Известно, что Юлия переехала в США после полномасштабного вторжения в РФ.

Она проживает в Лос-Анджелесе.

Юлия Калабишко (фото: instagram.com/barabanova_juliya)

У артистки, известной под псевдонимом Barabanovа, как и у Дмитрия, есть ребенок от предыдущего брака.

Юлия Калабишко с сыном (фото: instagram.com/barabanova_juliya)