Дмитро Назаров: "У росіян немає ні перспектив, ні надії. Нічого немає"
Росія нічого не має сьогодні - ні промисловості, ні перспектив, ні навіть надії на краще майбутнє.
Про це зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров сказав в інтервʼю Катерині Гордєєвій.
За словами актора, який переїхав жити до Франції, російська влада спеціально зробила все для того, щоб люди не могли покинути свою країну.
І навіть багато його колег, які не підтримують кремлівський режим, просто не мають грошей на те, аби емігрувати чи виїхати на тривалий час.
"На це був зроблений розрахунок: щоб люди не могли заробити, щоб жили від зарплати до зарплати й позичали гроші у родичів чи друзів. А сісти в своє авто чи на літак й поїхати... І навіть якщо поїдуть, то - куди? Що їсти? Як діти? Ця країна позбавила їх цієї можливості - працювати, мати фінансову подушку", - говорить зірковий актор.
Назаров впевнений, що якби така можливість була у людей, то всі росіяни б виїхали закордон.
Але росіяни брешуть собі, вірять пропаганді і продовжують "з голою дупою" кричати, що "ми з кожним днем живемо все краще".
"Промисловості немає - ні важкої, ні легкої, ні воєнної (як виявилося). Нічого немає. І перспектив немає. І надії немає, що це зʼявиться немає. Бо ми зайняті іншими речами. Але ми "схвалюємо", бо у нас "така хороша вертикаль і скрєпи". Хто ця вертикаль, які скрєпи?! Народ цього не знає", - каже актор.
У цьому ж інтервʼю Назаров пояснив, чому не буде донатити на ЗСУ.
Раніше ми писали, що російський режисер в Києві набирає дітей для ролей сиріт з Бахмуту.