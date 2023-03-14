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Дмитро Назаров: "У росіян немає ні перспектив, ні надії. Нічого немає"

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Вівторок 14 березня 2023 21:33
Дмитро Назаров: "У росіян немає ні перспектив, ні надії. Нічого немає" Дмитро Назаров (фото: Кіноріум)
Автор: Дмитрий Войналович

Росія нічого не має сьогодні - ні промисловості, ні перспектив, ні навіть надії на краще майбутнє.

Про це зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров сказав в інтервʼю Катерині Гордєєвій.

За словами актора, який переїхав жити до Франції, російська влада спеціально зробила все для того, щоб люди не могли покинути свою країну.

І навіть багато його колег, які не підтримують кремлівський режим, просто не мають грошей на те, аби емігрувати чи виїхати на тривалий час.

"На це був зроблений розрахунок: щоб люди не могли заробити, щоб жили від зарплати до зарплати й позичали гроші у родичів чи друзів. А сісти в своє авто чи на літак й поїхати... І навіть якщо поїдуть, то - куди? Що їсти? Як діти? Ця країна позбавила їх цієї можливості - працювати, мати фінансову подушку", - говорить зірковий актор.

Назаров впевнений, що якби така можливість була у людей, то всі росіяни б виїхали закордон.

Але росіяни брешуть собі, вірять пропаганді і продовжують "з голою дупою" кричати, що "ми з кожним днем живемо все краще".

"Промисловості немає - ні важкої, ні легкої, ні воєнної (як виявилося). Нічого немає. І перспектив немає. І надії немає, що це зʼявиться немає. Бо ми зайняті іншими речами. Але ми "схвалюємо", бо у нас "така хороша вертикаль і скрєпи". Хто ця вертикаль, які скрєпи?! Народ цього не знає", - каже актор.

У цьому ж інтервʼю Назаров пояснив, чому не буде донатити на ЗСУ.

Раніше ми писали, що російський режисер в Києві набирає дітей для ролей сиріт з Бахмуту.

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