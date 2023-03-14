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Дмитрий Назаров: "У россиян нет ни перспектив, ни надежды. Ничего нет"

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Вторник 14 марта 2023 21:33
Дмитрий Назаров: "У россиян нет ни перспектив, ни надежды. Ничего нет" Дмитрий Назаров (фото: Кинориум)
Автор: Дмитрий Войналович

Россия ничего не имеет сегодня - ни промышленности, ни перспектив, ни даже надежды на лучшее будущее.

Об этом звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров сказал в интервью Екатерине Гордеевой.

По словам актера, переехавшего жить во Францию, российские власти специально сделали все для того, чтобы люди не могли покинуть свою страну.

И даже многие его коллеги, не поддерживающие кремлевский режим, просто не имеют денег на то, чтобы эмигрировать или уехать на длительное время.

"На это был сделан расчет: чтобы люди не могли заработать, чтобы жили от зарплаты до зарплаты и одалживали деньги у родственников или друзей. А сесть в свой автомобиль или на самолет и уехать... И даже если поедут, то - куда? Что есть? А как дети? Эта страна лишила их этой возможности - работать, иметь финансовую подушку", - говорит звездный актер.

Назаров уверен, что если бы такая возможность была у людей, то все россияне выехали бы заграницу.

Но россияне лгут себе, верят пропаганде и продолжают "с голой задницей" кричать, что "мы с каждым днем живем все лучше".

"Промышленности нет - ни тяжелой, ни легкой, ни военной (как оказалось). Ничего нет. И перспектив нет. И надежды нет, что это появится. Потому что мы заняты другими вещами. Но мы "одобряем", потому что у нас "такая хорошая вертикаль и скрепы ". Кто эта вертикаль, какие скрепы?! Народ этого не знает", - говорит актер.

В этом же интервью Назаров объяснил, почему не будет донатить на ВСУ.

Ранее мы писали, что российский режиссер в Киеве набирает детей для ролей сирот из Бахмута.

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