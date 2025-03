Дмитро Кулеба зізнався, чому не одружується зі своєю коханою

Ведучий запитав, чому пара досі не поспішає оформити свої стосунки офіційно.

"Ви говорили, що вам не важливо розписуватися, одружуватися. Ви досі так вважаєте?" - запитав Дьомін.

На це пара цікаво відреагувала - перезирнулася і посміхнулася.

"Я - так", - зазначив ексголова МЗС.

"Ми вже були одружені, ми знаємо, що сам факт штампа в паспорті не об'єднує більше. Він не утримає біля більше. Тому так, це така формальність", - зі свого боку наголосила Павелецька.

Водночас на уточнювальне запитання Дьоміна, чи допускає пара думку про те, щоб усе-таки розписатися, бізнесвумен відповіла: "You never know".

"Чесно кажучи, ми про це навіть не думали й не говорили. Єдина проблема, яка виникає, це власне, коли ми представляємо одне одного комусь, то, наприклад, англійською воно звучить нормально, сказати, що це мій партнер. Англійською воно ще хоч якось звучить, а українською воно взагалі якось дивно звучить", - зазначив Дмитро Кулеба.

"Тому ми вирішили говорити, що це "моя цивільна дружина" або "мій цивільний чоловік", - розповів Кулеба.

Він підкреслив, що це ніяк не впливає на їхні стосунки.

"Іноді немає і приставки "цивільний". Це не принципово. Це виключно питання комунікації, а не суті наших відносин", - підсумував дипломат.

Що відомо про особисте життя Дмитра Кулеби

Ексміністр закордонних справ України був одружений із засновницею та керівницею громадської організації "Місто-сад", депутаткою Київради Євгенією Кулебою. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: син Єгор (2006 р. н.) і донька Любов (2011 р. н.).

Офіційно вони розлучилися у квітні 2022 року.

Однак чутки про роман із бізнесвумен Світланою Павелецькою з'явилися ще наприкінці 2021 року, коли дипломат був в офіційному шлюбі. Тоді в мережі з'явилися спільні фото пари.



Кулеба і Павелецька (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Хто така Світлана Павелецька

Павелецька - українська бізнесвумен, фахівець з маркетингу та PR, співвласниця видавництва #книголав і PR-агентства KSN Communications, консультант зі стратегічних комунікацій.

Народилася в Одесі, у 2005 році закінчила КІМО. Потім вона продовжила навчання у Великій Британії. Однак від кар'єри дипломата вона відмовилася.

У 2020 році Павелецька стала виконавчою директоркою Інституту когнітивного моделювання, що займається соціальними технологіями та політичним консалтингом.

Була одружена з українським бізнесменом Валерієм Павелецьким, але цей шлюб розпався. У 2013 році народився син Олександр.

Раніше Павелецька вперше розповіла історію знайомства з Кулебою.



Світлана Павелецька (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

