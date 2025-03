Дмитрий Кулеба признался, почему не женится на своей возлюбленной

Ведущий спросил, почему пара до сих пор не спешит оформить свои отношения официально.

"Вы говорили, что вам не важно расписываться, жениться. Вы до сих пор так считаете?" – спросил Демин.

На это пара интересно отреагировала - переглянулась и улыбнулась.

"Я - да", - отметил экс-глава МИД.

"Мы уже были женаты, мы знаем, что сам факт штампа в паспорте не объединяет больше. Он не удержит возле больше. Поэтому да, это такая формальность", - в свою очередь подчеркнула Павелецкая.

В то же время на уточняющий вопрос Демина, допускает ли пара мысль о том, чтобы все-таки расписаться, бизнесвумен ответила: "You never know".

"Честно говоря, мы об этом даже не думали и не говорили. Единственная проблема, которая возникает, это собственно, когда мы представляем друг друга кому-то, то, например, на английском оно звучит нормально, сказать, что это мой партнер. На английском оно еще хоть как-то звучит, а на украинском оно вообще как-то странно звучит", - отметил Дмитрий Кулеба.

"Поэтому мы решили говорить, что это "моя гражданская жена" или "мой гражданский муж", - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что это никак не влияет на их отношения.

"Иногда нет и приставки "гражданский". Это не принципиально. Это исключительно вопрос коммуникации, а не сути наших отношений", - подытожил дипломат.

Что известно о личной жизни Дмитрия Кулебы

Экс-министр иностранных дел Украины был в браке с основателем и руководителем общественной организации "Город-сад", депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой. В этом браке родились двое детей: сын Егор (2006 г. р.) и дочь Любовь (2011 г. р.).

Официально они развелись в апреле 2022 года.

Однако слухи о романе с бизнесвумен Светланой Павелецкой появились еще в конце 2021 года, когда дипломат был в официальном браке. Тогда в сети появились совместные фото пары.



Кулеба и Павелецкая (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Кто такая Светлана Павелецкая

Павелецкая - украинская бизнесвумен, специалист по маркетингу и PR, совладелица издательства #книголав и PR-агентства KSN Communications, консультант по стратегическим коммуникациям.

Родилась в Одессе, в 2005 году окончила КИМО. Затем она продолжила обучение в Великобритании. Однако от карьеры дипломата она отказалась.

В 2020 году Павелецкая стала исполнительным директором Института когнитивного моделирования, занимающегося социальными технологиями и политическим консалтингом.

Была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, но этот брак распался. В 2013 году родился сын Александр.

Ранее Павелецкая впервые рассказала историю знакомства с Кулебой.



Светлана Павелецкая (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

