Кулеба зустрівся з Блінкеном, говорили про надання більшої кількості Patriot Україні

Сьогодні, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкеном. Обговорили надання більшої кількості систем Patriot нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Зустріч відбулась на полях міністерського саміту G7 на Капрі.

Під час перемовин міністр висловив вдячність нашим партнерам за надання допомоги, а також нещодавні рішення про виділення додаткових американських ЗРК Patriot.

За словами Кулеби, роль Штатів у забезпеченні нашої країни системи протиповітряної оборони (ППО) є неоціненною, втім повітряний терор ворога важливо зупинити якнайшвидше.

"Сторони детально обговорили спільні глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб якомога швидше надати Україні більше систем протиповітряної оборони "Патріот" та ракет до них", - відзначає міністерство.

Зокрема сторони наголосили на важливості ухвалення Конгресом Штатів додаткового пакета допомоги Україні, що стане сигналом сили й впевненості, а також покращить ситуацію на полі бою.

"Глава МЗС наголосив, що на полях міністерського саміту продовжується систематична робота над тим щоби союзники надали Україні якнайшвидше системи ППО “Patriot”. Дмитро Кулеба підкреслив, що ключовим елементом у цьому питанні є послідовні та регулярні постачання засобів ППО", - додає МЗС.

Системи ППО для України

Від початку повномасштабного вторгнення ворога Україна постійно працює над посиленням протиповітряної оборони. Водночас через посилення масованих обстрілів, це питання сьогодні стало особливо гострим.

За словами президент України Володимира Зеленського, для того, щоб Україна змогла повністю захистити небо, їй необхідно 25 одиниць американських ЗРК Patriot.

Також раніше Кулеба розповідав, що Україні вдалось виявити 100 вільних "Петріотів", але для початку Київ планує отримати хоча б 7 з них.